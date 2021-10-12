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Премьер-министр Норвегии подала в отставку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подала королю Харальду V прошение об отставке действующего правительства. Причиной стало поражение правящей партии на парламентских выборах в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

"Парламентские выборы 13 сентября 2021 года привели к созданию парламентской основы для нового правительства", - говорится в заявлении Сульберг.

Она отметила, что сегодня на заседании Государственного совета подаст заявление об отставке правительства.

Сульбер рекомендовала королю Норвегии обратиться к лидеру Лейбористской партии Йонасу Гар Стере с поручением сформировать новый кабинет министров. "Поскольку он является кандидатом в премьер-министры двух партий, готовых сформировать правительство", - добавила она.

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