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Прем'єр-міністр Норвегії подала у відставку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг подала королю Харальду V прохання про відставку чинного уряду. Причиною стала поразка правлячої партії на парламентських виборах у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряди Норвегії.

"Парламентські вибори 13 вересня 2021 року призвели до створення парламентської основи для нового уряду", - йдеться в заяві Сульберг.

Вона зазначила, що сьогодні на засіданні Державної ради подасть заяву про відставку уряду.

Сульбер рекомендувала королю Норвегії звернутися до лідера Лейбористської партії Йонаса Гар Стере з дорученням сформувати новий Кабінет Міністрів. "Оскільки він є кандидатом у прем'єр-міністри двох партій, готових сформувати уряд", - додала вона.

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