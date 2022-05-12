Премьер-министр Нидерландов выступил в Раде

Что известно о выступлении Рютте

Отметим, накануне стало известно, что нидерландский премьер-министр Марк Рютте анонсировал выступления Верховной раде в онлайн-формате 12 мая по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

В своем анонсе он заверил, что Нидерланды продолжают стоять бок о бок с Украиной против российской агрессии.

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