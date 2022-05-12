Прем'єр-міністр Нідерландів виступив у Раді

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив перед депутатами Верховної ради України. Його онлайн-звернення транслювалося в залі парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.
Зазначимо, напередодні стало відомо, що нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте анонсував виступу Верховній Раді в онлайн-форматі 12 травня за запрошенням президента України Володимира Зеленського.
У своєму анонсі він запевняв, що Нідерланди продовжують стояти пліч-о-пліч із Україною проти російської агресії.
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