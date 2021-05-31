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Премьер-министр Нидерландов вакцинировался от COVID

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Амстердам, Понедельник 31 мая 2021 14:15
Премьер-министр Нидерландов вакцинировался от COVID Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 31 мая, премьер-министр Нидерландов вакцинировался от коронавируса. Он сделал первую прививку вакциной компании Johnson & Johnson.

Об этом Рютте сообщил в Twitter.

"Вакцинация - это путь к выходу из этого кризиса, и благодаря вакцине Janssen эта перспектива стала ближе и для меня", - написал он.

Также премьер поблагодарил медиков, которые "каждый день упорно трудятся, чтобы помочь Нидерландам выйти из кризиса".

Премьер-министр Нидерландов вакцинировался от COVIDФото: Марк Рютте во время вакцинации (twitter.com/MinPres)

Напомним, с 5 июня в Нидерландах начнут частично смягчать карантин. В частности, в стране будет разрешено барам и ресторанам работать в закрытых помещениях, а музеям вновь открыться. При этом власти разрешили принимать в гостях четыре человека.

Кроме того, с 1 июня в Малайзии вводят полный локдаун из-за рекордных случаев коронавируса. Он будет действовать по меньшей мере до 14 июня.

Добавим, что в Кишиневе отменили обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Также власти разрешили кафе и ресторанам вернутся к обычному режиму работы.

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