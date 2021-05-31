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Прем'єр-міністр Нідерландів вакцинувався від COVID

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Амстердам, Понеділок 31 травня 2021 14:15
Прем'єр-міністр Нідерландів вакцинувався від COVID Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 31 Травня, прем'єр-міністр Нідерландів вакцинувався від коронавірусу. Він зробив перше щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson.

Про це Рютте повідомив у Twitter.

"Вакцинація-це шлях до виходу з цієї кризи, і завдяки вакцині Janssen ця перспектива стала ближчою і для мене", - написав він.

Також прем'єр подякував медикам, які"щодня наполегливо працюють, щоб допомогти Нідерландам вийти з кризи".

Прем'єр-міністр Нідерландів вакцинувався від COVIDФото: Марк Рютте під час вакцинації (twitter.com/MinPres)

Нагадаємо, з 5 червня у Нідерландах почнуть частково пом'якшувати карантин. Зокрема, в країні буде дозволено барам і ресторанам працювати в закритих приміщеннях, а музеям знову відкритися. При цьому влада дозволила приймати в гостях чотири людини.

Крім того, з 1 червня у Малайзії вводять повний локдаун через рекордні випадки коронавірусу. Він діятиме щонайменше до 14 червня.

Додамо, що у Кишиневі скасували обов'язкову вимогу щодо носіння захисних масок на вулиці. Також влада дозволила кафе і ресторанам повернуться до звичайного режиму роботи.

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