Прем'єр-міністр Нідерландів вакцинувався від COVID

У понеділок, 31 Травня, прем'єр-міністр Нідерландів вакцинувався від коронавірусу. Він зробив перше щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson.

Про це Рютте повідомив у Twitter.

"Вакцинація-це шлях до виходу з цієї кризи, і завдяки вакцині Janssen ця перспектива стала ближчою і для мене", - написав він. Також прем'єр подякував медикам, які"щодня наполегливо працюють, щоб допомогти Нідерландам вийти з кризи". Фото: Марк Рютте під час вакцинації (twitter.com/MinPres)