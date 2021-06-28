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Премьер-министр Люксембурга заразился коронавирусом

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Люксембург, Понедельник 28 июня 2021 00:11
Премьер-министр Люксембурга заразился коронавирусом Фото: премьер-министр Люксембурга КсавьеБеттель (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сдал положительный тест на коронавирус. Он изолируется и продолжит работать.

Об этом сообщает RTL Today.

По информации издания, болезнь у премьера протекает в легкой форме. У него несильно поднялась температура, и он испытывает головную боль. Господин Беттель в начале мая получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Ему должны были ввести вторую дозу на следующей неделе.

В Люксембурге зарегистрировано около 71 тыс. заражений коронавирусом. Умерли более 800 человек. За последние семь дней в стране в среднем ежедневно регистрируют 13 случаев заболевания.

Напомним, в мае тестирование COVID-паспортов началось в Греции, Испании, Мальте, Болгарии, Эстонии и Люксембурга.

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