Премьер-министр Люксембурга заразился коронавирусом

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сдал положительный тест на коронавирус. Он изолируется и продолжит работать.

По информации издания, болезнь у премьера протекает в легкой форме. У него несильно поднялась температура, и он испытывает головную боль. Господин Беттель в начале мая получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Ему должны были ввести вторую дозу на следующей неделе.

В Люксембурге зарегистрировано около 71 тыс. заражений коронавирусом. Умерли более 800 человек. За последние семь дней в стране в среднем ежедневно регистрируют 13 случаев заболевания.