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Прем'єр-міністр Люксембургу заразився коронавірусом

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Люксембург, Понеділок 28 червня 2021 00:11
Прем'єр-міністр Люксембургу заразився коронавірусом Фото: прем'єр-міністр Люксембургу КсавьеБеттель (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель здав позитивний тест на коронавірус. Він ізолюється і продовжить працювати.

Про це повідомляє RTL Today.

За інформацією видання, хвороба у прем'єра протікає в легкій формі. У нього несильно піднялася температура, і він відчуває головний біль. Пан Беттель на початку травня отримав першу дозу вакцини AstraZeneca. Йому мають ввести другу дозу наступного тижня.

У Люксембурзі зареєстровано близько 71 тис. заражень коронавірусом. Померли понад 800 осіб. За останні сім днів в країні в середньому щодня реєструють 13 випадків захворювання.

Нагадаємо, в травні тестування COVID-паспортів почалося в Греції, Іспанії, Мальті, Болгарії, Естонії та Люксембургу.

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