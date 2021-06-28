Прем'єр-міністр Люксембургу заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель здав позитивний тест на коронавірус. Він ізолюється і продовжить працювати.

За інформацією видання, хвороба у прем'єра протікає в легкій формі. У нього несильно піднялася температура, і він відчуває головний біль. Пан Беттель на початку травня отримав першу дозу вакцини AstraZeneca. Йому мають ввести другу дозу наступного тижня.

У Люксембурзі зареєстровано близько 71 тис. заражень коронавірусом. Померли понад 800 осіб. За останні сім днів в країні в середньому щодня реєструють 13 випадків захворювання.