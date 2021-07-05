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Премьер-министр Люксембурга проведет в больнице еще несколько дней, его состояние - тяжелое

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Люксембург, Понедельник 05 июля 2021 19:29
Премьер-министр Люксембурга проведет в больнице еще несколько дней, его состояние - тяжелое Фото: премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель (twitter.com/PierrickBgs)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, госпитализированный с коронавирусом, проведет в больнице еще несколько дней. У него диагностировали кислородное голодание, его состояние оценивается как тяжелое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию RTL Luxembourg.

По его данным, Ксавье Беттель останется под медицинским наблюдение в больнице после заражения коронавирусом. Это связано с сохранением симптомов заболевания.

"В настоящее время у него диагностирована кислородная недостаточность. Состояние здоровья премьер-министра тяжелое, но стабильное", - отмечает издание.

В медучреждении уточнили, что глава правительства проведет в больнице 2-4 дня.

Напомним, Ксавье Беттель попал в больницу с коронавирусом 4 июля. Ранее он находился на самоизоляции после того, как сдал положительный тест на COVID-19, вернувшись с саммита ЕС.

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