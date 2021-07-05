Прем'єр-міністр Люксембургу проведе в лікарні ще кілька днів, його стан - важкий

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель, госпіталізований з коронавірусом , проведе в лікарні ще кілька днів. У нього діагностували кисневе голодування, його стан оцінюється як важкий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію RTL Luxembourg .

За його даними, Ксав'є Беттель залишиться під медичним наглядом у лікарні після зараження коронавірусом. Це пов'язано зі збереженням симптомів захворювання.

"Зараз у нього діагностована киснева недостатність. Стан здоров'я прем'єр-міністра важкий, але стабільний", - зазначає видання.

У медзакладі уточнили, що глава уряду проведе в лікарні 2-4 дні.