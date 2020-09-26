Премьер-министр Ливана ушел в отставку, пробыв на должности меньше месяца

В субботу, 26 августа, премьер-министр Ливана Мустафа Адиб подал в отставку в субботу на фоне политического тупика вокруг формирования правительства. Это несет угрозу в вопросе международной помощи для пострадавшей от кризиса и августовского взрыва страны.

Об этом пишет Associated Press.

Адиб, который должен был сформировать новое правительство, заявил о провале попыток это сделать. Он пробыл на должности меньше месяца.

"Я извинился за продолжение миссии по формированию правительства после того, как стало ясно, что Кабинет министров в соответствии с теми характеристиками, которые я ему задал, обречен на провал", - сказал он журналистам.

По данным местных СМИ, работа по формированию правительства застопорилась из-за позиции шиитских партий "Амаль" и "Хезболла", предложивших своих министров и потребовавших сохранения за шиитами финансового портфеля, с чем не согласились другие политические силы.

Отметим, Ливан отчаянно нуждается в финансовой помощи, но Франция и другие страны отказались предоставить помощь до проведения серьезных реформ, чтобы преодолеть десятилетия коррупции во властных кругах.

Как писало РБК-Украина, Адиб ранее занимал должность посла Ливана в Германии.

Напомним, 10 августа правительство Ливана ушло в отставку в полном составе, это связано с акциями протеста, которые произошли в Бейруте после взрыва селитры в порту.

Отметим, 4 августа в порту Бейрута произошел взрыв в порту, в результате которого погибли 188 человек и еще тысячи были ранены, а часть столицы была разрушена. Этот взрыв нанес экономике страны миллиардный ущерб.