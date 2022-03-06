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Премьер-министр Израиля после поездки в Москву поговорил с Зеленским

Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье, 6 марта, побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был их третий разговор за два дня, сообщил представитель Беннета, не вдаваясь в подробности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В субботу Беннет без объявления посетил Москву, чтобы обсудить российский кризис с президентом России Владимиром Путиным. Израиль предложил посредничество в урегулировании ситуации.

По словам представителя премьер-министра Израиля, Беннет координирует свои усилия в кризисной ситуации с США, Францией и Германией.

После встречи с Путиным Беннет направился в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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