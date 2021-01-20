Премьер-министр Италии избежал отставки в разгар политического кризиса

Фото: Джузеппе Конте (GettyImages)

Сенат в Италии в ночь на среду, 20 января, поддержал вотум доверия правительству премьер-министра страны Джузеппе Конте. Благодаря этому он сохраняет за собой пост премьера.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, за доверие правительству проголосовали 156 сенаторов, 140 - против, 16 - воздержались. Это означает, что Конте не имеет абсолютного большинства в верхней палате парламента.

Оппозиционные партии заявили, что планируют попросить президента Италии Серджо Маттареллу вмешаться, чтобы заставить Конте подать в отставку. Во время выступления в Сенате Конте заявил, что жизненно важно поддерживать политическую сплоченность, которая сталкивается с "историческим вызовом" пандемии.

В понедельник, 18 января, правительство Конте получил вотум доверия в нижней палате парламента, обеспечив там абсолютное большинство.

Напомним, проблемы Конте были вызваны из-за того, что бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, который возглавляет небольшую партию Viva Italia, заявил об отставке двух своих министров из правительства. Фактически он оставил руководящую коалицию без большинства в парламенте.