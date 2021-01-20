Прем’єр-міністр Італії уникнув відставки у розпал політичної кризи

Фото: Джузеппе Конте (GettyImages)

Сенат в Італії у ніч на середу, 20 січня, підтримав вотум довіри до уряду прем'єр-міністра країни Джузеппе Конте. Завдяки цьому він зберігає за собою посаду прем'єра.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, за довіру до уряду проголосували 156 сенаторів, 140 - проти, а 16 - утрималися. Це означає, що Конте не має абсолютної більшості у верхній палаті парламенту.

Опозиційні партії заявили, що планують попросити президента Серджо Маттареллу втрутитися, щоб змусити Конте подати у відставку. Під час виступу у Сенаті Конте заявив, що життєво важливо підтримувати політичну згуртованість, яка стикається з "історичним викликом" пандемії.

У понеділок, 18 січня, уряд Конте отримав вотум довіри у нижній палаті парламенту, забезпечивши там абсолютну більшість.

Нагадаємо, проблеми Конте були викликані через те, що колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, який очолює невелику партію Viva Italia, заявив про відставку двох своїх міністрів з уряду. Фактично він залишив керівну коаліцію без більшості в парламенті.