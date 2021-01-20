ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Прем’єр-міністр Італії уникнув відставки у розпал політичної кризи

Рим, Середа 20 січня 2021 12:55
Прем’єр-міністр Італії уникнув відставки у розпал політичної кризи
Фото: Джузеппе Конте (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Сенат в Італії у ніч на середу, 20 січня, підтримав вотум довіри до уряду прем'єр-міністра країни Джузеппе Конте. Завдяки цьому він зберігає за собою посаду прем'єра.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, за довіру до уряду проголосували 156 сенаторів, 140 - проти, а 16 - утрималися. Це означає, що Конте не має абсолютної більшості у верхній палаті парламенту.

Опозиційні партії заявили, що планують попросити президента Серджо Маттареллу втрутитися, щоб змусити Конте подати у відставку. Під час виступу у Сенаті Конте заявив, що життєво важливо підтримувати політичну згуртованість, яка стикається з "історичним викликом" пандемії.

У понеділок, 18 січня, уряд Конте отримав вотум довіри у нижній палаті парламенту, забезпечивши там абсолютну більшість.

Нагадаємо, проблеми Конте були викликані через те, що колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, який очолює невелику партію Viva Italia, заявив про відставку двох своїх міністрів з уряду. Фактично він залишив керівну коаліцію без більшості в парламенті.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Італія

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся