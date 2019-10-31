Премьер-министр Ирака уходит в отставку на фоне протестов

В четверг, 31 октября, премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди уходит в отставку на фоне массовых протестов и убийств силовиками демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Sumaria.

Об отставке главы правительства сообщил президент Ирака Бархам Салех, выступая с речью касательно массовых протестов в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что две наиболее многочисленные партии в иракском парламенте будут пытаться добиться отставки Махди после того, как он отказался уходить с должности после просьб назначить досрочные выборы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 октября десятки тысяч демонстрантов начали акцию протеста на центральной площади Багдада против убийств силовиками участников акции. Протестующие возмущены убийствами в городе Кербала и отказом главы правительства назначить досрочные выборы.

Отметим, общее число погибших с начала беспорядков 1 октября составляет не менее 250 человек.