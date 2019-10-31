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Прем'єр-міністр Іраку йде у відставку на тлі протестів

Новини » В світі     31.10.2019 - 17:10
Прем'єр-міністр Іраку йде у відставку на тлі протестів
Фото: прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді (islamnews.ru)

Раніше іракський парламент заявив про намір домогтися відставки глави уряду

У четвер, 31 жовтня, прем'єр-міністр Ирака Адель Абдул Махді йде у відставку на тлі масових протестів і вбивств силовиками демонстрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Sumaria.

Про відставку глави уряду повідомив президент Іраку Бархам Салех, виступаючи з промовою щодо масових протестів у країні.

"Прем'єр-міністр погодився подати у відставку, попросивши політичні блоки знайти прийнятну альтернативу у світлі відданості Конституції і законам та запобігання конституційного вакууму", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дві найбільш численні партії в іракському парламенті будуть намагатися добитися відставки Махді після того, як він відмовився йти з посади після прохань призначити дострокові вибори.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 жовтня десятки тисяч демонстрантів розпочали акцію протесту на центральній площі Багдада проти вбивств силовиками учасників акції. Протестувальники обурені вбивствами в місті Кербала і відмовою глави уряду призначити дострокові вибори.

Зазначимо, загальна кількість загиблих з початку заворушень 1 жовтня становить не менше 250 чоловік.

Іракський парламент намагається змістити з посади голову уряду на тлі протестів Десятки тисяч іракських демонстрантів у Багдаді протестують проти вбивств
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