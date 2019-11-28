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В Ираке сожгли иранское консульство

Новости » Общество     28.11.2019 - 11:40
В Ираке сожгли иранское консульство
Фото: место происшествия (witter.com/JavaidManwa)

Консульство сожгли в знак протеста

В Наджафе (Ирак) во время демонстраций протестующие подожгли консульство Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Во время беспорядков демонстранты кричали лозунг "Иран, вон из Ирака". Очевидцы сообщают, что работники иранского консульства успели бежать из здания буквально перед тем, как протестующие туда ворвались.

Это уже второе нападение на иранское консульство в Ираке в этом месяце после того, как три недели назад было совершено нападение на офис в шиитском священном городе Кербела.


Фото: место события (соцсети)

Ранее сообщалось, что в Ираке по меньшей мере 13 человек погибли, еще 150 получили ранения в воскресенье в ходе столкновений протестующих с полицией.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в результате стрельбы в Багдаде во время протестов погибли четыре человека и еще 48 получили ранения.

Как писало РБК-Украина ранее, начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погиб 319 демонстрант. При этом по данным комитета по правам человека при парламенте Ирака, еще 15 тыс. человек получили ранения. Так, протесты охватили Басру, Эд-диванов, Кербеле, Васит и Киркук.

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