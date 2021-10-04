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Премьер-министр Грузии: Саакашвили планировал убийство оппозиционеров и беспорядки

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Грузия, Понедельник 04 октября 2021 02:05
Премьер-министр Грузии: Саакашвили планировал убийство оппозиционеров и беспорядки Фото: премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили (Getty Image)
Автор: Анна Полисученко

Саакашвили планировал убийство оппозиционеров и беспорядки. Это заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Georgia.

Премьер-министр Грузии заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власть Грузии.

"Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 000 человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров", - заявил он.

Премьер утверждал, что Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, спровоцировать появление полиции и приписать властям убийство оппозиционеров.

"Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", - добавил Ираклий Гарибашвили.

По словам премьера, в рядах "Единого Нацдвижения" не было единства по этому плану и лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия был против такого развития событий.

В "Едином Нацдвижении" пока не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения.

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Михаил Саакашвили
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