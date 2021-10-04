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Прем'єр-міністр Грузії: Саакашвілі планував вбивство опозиціонерів і заворушення

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Грузія, Понеділок 04 жовтня 2021 02:05
Прем'єр-міністр Грузії: Саакашвілі планував вбивство опозиціонерів і заворушення Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі (Getty Image)
Автор: Анна Полисученко

Саакашвілі планував вбивство опозиціонерів і заворушення. Це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Georgia.

Прем'єр-міністр Грузії заявив, що екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі і його команда планували вбивство опозиціонерів, щоб внести зміни і звинуватити владу Грузії.

"Це інформація наших спецслужб. Їх план був такий: під час кульмінації та мобілізації близько 10 000 осіб, і, напевно, вони змогли б цього досягти, поліції довелося б затримати Саакашвілі і, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство в метушні кількох опозиційних лідерів", - заявив він.

Прем'єр стверджував, що Саакашвілі планував несподівано з'явитися на запланованій раніше 3 жовтня масштабній акції в Тбілісі, спровокувати появу поліції і приписати владі вбивство опозиціонерів.

"Це було однією з версій їхнього плану з метою делегітимізації нашого керівництва, за кордоном би показали, як тут вбивають опозиційних лідерів. І тоді б вони зажадали відставки уряду і призначення позачергових виборів", - додав Іраклій Гарібашвілі.

За словами прем'єра, в рядах "Єдиного Нацруху" не було єдності за цим планом і лідер "Єдиного Нацруху" Ніка Мелія був проти такого розвитку подій.

В "Єдиному Нацрусі" поки не коментували заяву прем'єра і висунуті ним звинувачення.

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Міхеіл Саакашвілі
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