Премьер-министр Финляндии посетила Ирпень и Бучу

Премьер-министр Финляндии Санна Марин находится с визитом в Украине. Она уже посетила Ирпень и Бучу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ирпенского городского совета.
Сообщается, что Марин показали последствия "русского мира", которые оставили после себя оккупанты. Также местные власти обсудили с ней помощь в восстановлении города.
Также сообщается, что Марин посетила Бучу Киевской области.
Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия предоставит дополнительную военную технику Украине.
Также сообщалось о выделении помощи финской стороной на 70 млн евро.
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