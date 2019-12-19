Прем'єр Мальти повинен негайно піти у відставку, - резолюція Європарламенту

Фото: Джозеф Мускат (flickr.com/partyofeuropeansocialists)

За документ проголосували 581 парламентаріїв, проти висловилися 26, 83 - утрималися

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската негайно піти у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.

За документ проголосували 581 парламентаріїв, проти висловилися 26, 83 - утрималися.

У резолюції висловлюються серйозні сумніви в можливості проведення неупередженого розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції, поки Мускат перебуває при владі.

Члени Європарламенту розкритикували той факт, що розслідування випадків корупції та відмивання грошей, пов'язані з убивством журналістки Галіції, не просуваються вперед або навіть не запущені.

Тому, як зазначається в резолюції, події на Мальті останніх кількох років представляють довгострокову загрозу для верховенства закону, демократії та основних прав.

У тексті також вітається створення щорічної "Європейської премії Дафне Каруани Галіції за видатний внесок журналістику". Необхідні заходи для установки цього призу повинні бути завершені якомога швидше.

Крім того Європарламент вимагає скасування схем громадянства і проживання на Мальті для інвесторів, оскільки вони "ефективно продають громадянство ЄС і становлять загрозу зусиллям по боротьбі з відмиванням грошей, боротьбі з транскордонною злочинністю та цілісністю шенгенської зони".

Нагадаємо, що 28 листопада, повідомлялося, що на Мальті вимагають відставки прем'єр-міністра Джозефа Муската після тижня "політичних відставок" в його уряді. На наступний день Мускат заявив, що негайно піде у відставку, але незабаром "переніс" своє рішення до середини січня.

Як відомо, на Мальті поновилося розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції, яка погибла 16 жовтня 2017 року під час вибуху її автомобіля. За 15 днів до смерті журналістка подавала заяви в поліцію про те, що їй погрожують.