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В Европарламенте требуют немедленной отставки премьера Мальты

Новости » Политика     12.12.2019 - 20:32
В Европарламенте требуют немедленной отставки премьера Мальты
Фото: Джозеф Мускат (flickr.com/partyofeuropeansocialists)

Отмечается, что Мускат может повлиять на расследование убийства журналистки

В Европарламенте заявили, что премьер-министр Мальты Джозеф Мускат должен немедленно уйти в отставку, чтобы избежать риска политического вмешательства в расследование убийства журналистки Дафны Каруани Галиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Семья убитой журналистки заявляет, что подозревает правительство Маската во вмешательстве в расследование. Однако Мускат отрицает какие-либо правонарушения.

Европейский парламент призвал лидеров стран ЕС занять определенную позицию, заявив, что миссия законодателей сочла ситуацию на острове "тревожной".

"Задержка отставки Муската представляет собой серьезный риск, реальный или предполагаемый. Возможнно расследование убийства будет скомпрометировано", - отмечают законодатели.

Законодатели также хотят, чтобы Европейская комиссия начала переговоры с мальтийскими властями, которые могут привести к санкциям за верховенство закона.

"Текст, который будет проголосован в среду, предостерегает от "серьезных и постоянных угроз верховенству закона, демократии и основных прав" на Мальте, в том числе независимости полиции и судебной власти", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что 28 ноября, сообщалось, что на Мальте требуют отставки премьер-министра Джозефа Муската после недели "политических отставок" в его правительстве. На следующий день Мускат заявил, что немедленно уйдет в отставку, но вскоре "перенес" свое решение до середины января.

Как известно, на Мальте возобновилось расследование убийства журналистки Дафны Каруани Галиции, которая погибла 16 октября 2017 года во время взрыва ее автомобиля. За 15 дней до смерти журналистка подавала заявления в полицию о том, что ей угрожают.

Подозреваемому в убийстве журналистки на Мальте предъявили обвинение Премьер-министр Мальты подает в отставку
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