Премьер Латвии из-за роста цен на топливо призвал граждан ходить пешком

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявилю, что в стране поднимаются цены на бензин и дизельное топливо. В связи с этим он призвал граждан ходить на работу пешком или ездить на велосипеде.

"Уже несколько лет, когда у меня есть возможность, я хожу на работу пешком или на велосипеде. Я рекомендую это всем, у кого есть такая возможность - это и полезно для здоровья, и экономически выгодно", - заявил политик.

Также он напомнил владельцам автомобилей, что в Латвии есть общественный транспорт, и призвал задуматься о том, что на работу можно ездить с соседом.