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Премьер Латвии из-за роста цен на топливо призвал граждан ходить пешком

Фото: глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявилю, что в стране поднимаются цены на бензин и дизельное топливо. В связи с этим он призвал граждан ходить на работу пешком или ездить на велосипеде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tautaruna.lv.

"Уже несколько лет, когда у меня есть возможность, я хожу на работу пешком или на велосипеде. Я рекомендую это всем, у кого есть такая возможность - это и полезно для здоровья, и экономически выгодно", - заявил политик.

Также он напомнил владельцам автомобилей, что в Латвии есть общественный транспорт, и призвал задуматься о том, что на работу можно ездить с соседом.

Напомним, что украинские АЗС снизили цены на топливо после отмены акциза и снижения НДС с 20% до 7%.

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бензинЛатвия