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Прем'єр Латвії через зростання цін на паливо закликав громадян ходити пішки

Фото: глава уряду Латвії Крішьяніс Каріньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що в країні піднімаються ціни на бензин і дизельне паливо. У зв'язку з цим він закликав громадян ходити на роботу пішки або їздити на велосипеді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tautaruna.lv.

"Вже кілька років, коли у мене є можливість, я ходжу на роботу пішки або на велосипеді. Я рекомендую це всім, у кого є така можливість - це і корисно для здоров'я, і економічно вигідно", - заявив політик.

Також він нагадав власникам автомобілів, що у Латвії є громадський транспорт, і закликав задуматися про те, що на роботу можна їздити з сусідом.

Нагадаємо, що українські АЗС знизили ціни на паливо після скасування акцизу і зниження ПДВ з 20% до 7%.

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бензинЛатвія