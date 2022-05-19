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Премьер Косово заявил о планах вступить в НАТО и ЕС

Фото: премьер Косово заявил о планах вступить в НАТО и ЕС (regnum.ru)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти заявил о намерении Приштины вступить в НАТО. Он также надеется на членство в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Атлантического совета.

По его словам, Приштина "приветствует заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Европейский союз, а также надеется, что ЕС примет заявку Косова на вступление в этом году".

"Силы безопасности Косова были развернуты вместе с США в Кувейте, что стало нашей первой международной миротворческой миссией. Мы также принимаем участие в совместных военных учениях США Defender Europe 21 с участием 330 военнослужащих. Наше постоянное сотрудничество укрепляет долгосрочную приверженность Косова миру, безопасности и членству в НАТО", - заявил Курти

Премьер назвал Косово "самой демократически развитой страной в регионе", которая "немедленно поддержала" антироссийские санкции. Он обвинил Сербию в поддержке РФ, рекомендовав странам Запада обратить на это внимание.

Напомним, Косово подало заявку на вступление в Совет Европы. Ее должны рассмотреть комитет министров и Парламентская ассамблея.

В 2020 году Украина начала признавать паспорта Косово, хотя не признает его независимость.

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Косово