Премьер Косово исключил повторный компромисс с сербами по автомобильным номерам

По его словам, новое решение вступит в силу 1 сентября - в "обычный, спокойный день". В случае, если произойдет повторная эскалация, то полиция и 3 800 миротворцев помогут урегулировать напряженную ситуацию.

Также Курти добавил, что Косово может достичь соглашения о дальнейшем движении частично признанного государства в ЕС.

"Мы должны заключить соглашение - и на время мандата нашего правительства наконец-то настало время для этого. Я вижу возможность. Этой осенью мы узнаем, движемся ли в этом направлении. Эта осень имеет решающее значение для нашего оптимизма", - заявил премьер.

Отметим, что конфликт между Сербией и Косово обострился за день до того, как на территории частично признанного государства должны были вступить в силу новые правила для сербов. Они должны были сменить автомобильные номера на выдаваемые косовскими властями, а также получить в дополнение к сербским паспортам косовские документы о личной регистрации.

Сербы, которые преимущественно проживают на севере Косово, не согласились принять такое нововведение и в приграничных с Сербией муниципалитетах соорудили баррикады на дорогах и даже обстреляли полицейских.

Тогда Косово было вынуждено отсрочить на месяц свое решение в связи с беспорядками.

Более детально о конфликте Сербии и Косово можете узнать в видео РБК-Украина.