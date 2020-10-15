Премьер Киргизии заявил, что возглавит страну

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что возглавит страну. Это произошло после того, как киргизский глава парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента.

Об этом сообщает Kaktus media.

"Канат Исаев официально отказался исполнять обязанности президента. Они перешли ко мне", - сказал Жапаров.

Согласно конституции Киргизии, полномочия парламента нынешнего созыва заканчиваются в конце октября. Новые президентские выборы должны пройти в течение трех месяцев со дня отставки Сооронбая Жээнбекова.

Отмечается, на это время полномочия президента должны перейти к спикеру парламента, при этом он не сможет участвовать в президентских выборах, назначать досрочные парламентские выборы, или отправлять в отставку правительство.

Напомним, в Киргизии начались протесты после парламентских выборов. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов. В связи с этим ЦИК Киргизии не признала выборы и назначила новые.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку из-за массовых протестов в стране.

Кроме того, ранее в отставку ушли мэр Бишкека, председателя Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.