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Премьер Киргизии рассчитывает на отставку президента до конца дня

Автор: Максим Зайченко

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров рассчитывает, что президент страны Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку до конца сегодняшнего дня. По его словам, это требование народа страны.

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Об этом он заявил в среду, 14 октября, на брифинге в Бишкеке.

"Отставка президента - это не мое требование, это требование всего народа. Этот вопрос должен решиться сегодня", - сказал Жапаров.

Напомним, президент Жээнбеков признал незаконным решение парламента о назначении нового состава Кабмина Киргизии во главе с Жапаровым. Новый состав правительства Киргизии был утвержден 10 октября.

Также РБК-Украина писало, что новые парламентские выборы в стране должны назначить до 6 ноября. ЦИК также обратился к парламенту страны с просьбой внести некоторые изменения в избирательное законодательство.

Кроме этого, на территории столицы Киргизии Бишкека повторно ввели режим чрезвычайного положения, а протестующие передали захваченное здание парламента властям.

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