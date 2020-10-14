Прем'єр Киргизії розраховує на відставку президента до кінця дня

Прем'єр-міністр Киргизії Садир Жапаров розраховує, що президент країни Сооронбай Жеенбеков може подати у відставку до кінця сьогоднішнього дня. За його словами, це вимога народу країни.

Про це він заявив в середу, 14 жовтня, на брифінгу в Бішкеку.

"Відставка президента - це не моя вимога-це вимога всього народу. Це питання має вирішитися сьогодні", - сказав Жапаров.

Нагадаємо, президент Жеенбеков визнав незаконним рішення парламенту про призначення нового складу Кабміну Киргизії на чолі з Жапаровим. Новий склад уряду Киргизії був затверджений 10 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що нові парламентські вибори в країні повинні призначити до 6 листопада. ЦВК також звернувся до парламенту країни з проханням внести певні зміни у виборче законодавство.

Крім цього, на території столиці Киргизії Бішкеку повторно ввели режим надзвичайного стану, а протестувальники передали захоплену будівлю парламенту владі.