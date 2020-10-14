ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Прем'єр Киргизії розраховує на відставку президента до кінця дня

Автор: Максим Зайченко

Прем'єр-міністр Киргизії Садир Жапаров розраховує, що президент країни Сооронбай Жеенбеков може подати у відставку до кінця сьогоднішнього дня. За його словами, це вимога народу країни.

Популярні новини

Про це він заявив в середу, 14 жовтня, на брифінгу в Бішкеку.

"Відставка президента - це не моя вимога-це вимога всього народу. Це питання має вирішитися сьогодні", - сказав Жапаров.

Нагадаємо, президент Жеенбеков визнав незаконним рішення парламенту про призначення нового складу Кабміну Киргизії на чолі з Жапаровим. Новий склад уряду Киргизії був затверджений 10 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що нові парламентські вибори в країні повинні призначити до 6 листопада. ЦВК також звернувся до парламенту країни з проханням внести певні зміни у виборче законодавство.

Крім цього, на території столиці Киргизії Бішкеку повторно ввели режим надзвичайного стану, а протестувальники передали захоплену будівлю парламенту владі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиргизияБишкек