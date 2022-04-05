UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль осудил "резню в Буче" и обвинил Россию в военных преступлениях

Фото: премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил события, произошедшие в Буче в период оккупации российскими военными. Министр иностранных дел Яир Лапид обвинил Российскую Федерацию в зверствах, совершенных в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Мы поражены тем, что мы видим в Буче, ужасные снимки, и мы осуждаем их. Фотографии очень жестокие. Страдания украинских граждан являются огромными, и мы делаем все возможное, чтобы помочь", - заявил Беннет.

Однако, в отличие от Беннета, Лапид заявил, что именно Российская Федерация виновата в зверствах, которые произошли в Буче.

"Большая и сильная страна вторгается на территорию меньшей и слабой страны без всяких оснований. Фотографии и свидетельства из Украины ужасают. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я осуждаю эти военные преступления", - заявил Лапид.

Также министр отметил, что надежда есть, поскольку мир не молчит, не ограничен экономической выгодой и продолжает выступать на стороне нашей страны.

Напомним, с начала апреля российские оккупанты начали отступать из Киевской, Черниговской и Сумской областей. После их ухода в городах нашли убитых и замученных мирных жителей. О мертвых и выживших - в репортаже РБК-Украина.

Война России против Украины длится сорок один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаИзраиль