Премьер Италии заявил о невозможности быстрой отмены санкций против России

Конте подчеркнул, что санкции против России привязаны к минским соглашениям

Санкции против России привязаны к минским соглашениям, их невозможно отменить за один день. Об этом на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает askanews.

В частности, Конте подчеркнул, что европейские санкции против Российской Федерации привязаны к выполнению минских соглашений. При этом он в целом высказался за сотрудничество с Россией.

"Невозможно думать об их снятии (санкций, - ред.) за один день. Но поскольку мы открыты, мы должны заботиться о том, чтобы эти санкции не повлияли на малые российские компании и средний класс, поскольку Италия имеет очень тесные деловые отношения на протяжении длительного времени ", - отметил Конте.

В то же время, по его словам, позиция Италии в отношении российской агрессии не меняется, однако невозможно решить конфликт без участия России.

Напомним, 20 июля министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии "Лига" Маттео Сальвини в интервью The Washington Post заявил, что Российская Федерация имела право аннексировать украинский Крым в 2014 году на основании так называемого "референдума". В дальнейшем его высказывания вызвали негативную реакцию как в Украине, так и в самой Италии.