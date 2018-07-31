Прем'єр Італії заявив про неможливість швидкого скасування санкцій проти Росії

Конте підкреслив, що санкції проти Росії прив'язані до мінських угод

Санкції проти Росії прив'язані до мінських угод, їх неможливо скасувати за один день. Про це на прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає askanews.

Зокрема, Конте підкреслив, що європейські санкції проти Російської Федерації прив'язані до виконання мінських угод. При цьому він висловився за співпрацю з Росією.

"Неможливо думати про їх зняття (санкцій, - ред.) за один день. Але оскільки ми відкриті, ми повинні дбати про те, щоб ці санкції не вплинули на малі російські компанії та середній клас, оскільки Італія має дуже тісні ділові стосунки протягом тривалого часу ", - зазначив Конте.

У той же час, за його словами, позиція Італії стосовно російської агресії не змінюється, однак неможливо вирішити конфлікт без участі Росії.

Нагадаємо, 20 липня міністр внутрішніх справ Італії і лідер націоналістичної партії "Ліга" Маттео Сальвини в інтерв'ю The Washington Post заявив, що Російська Федерація мала право анексувати український Крим в 2014 році на підставі так званого "референдуму". Надалі його висловлювання викликали негативну реакцію як в Україні, так і в самій Італії.