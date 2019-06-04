Прем'єр Італії заявив про намір піти у відставку

Фото: Джузеппе Конте (wikipedia.org)

Причина такої заяви прем'єр-міністра - у неспроможності коаліції досягти згоди щодо співпраці

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте поставив ультиматум уряду та заявив, що збирається подати у відставку. Як інформує РБК-Україна, про це він заявив AFP.

Зокрема, Конте сказав, що піде з посади у разі, якщо партії "Ліга Півночі" та "Рух п’яти зірок" із керівної коаліції популістів не дійдуть згоди.

"Прошу обидві ці політичні сили зробити вибір і сказати, чи хочуть вони, як і раніше виконувати зобов'язання в рамках роботи уряду", - йдеться у заяві Конте.

Відносини між політисилами "Ліга Півночі" і "Рух п'яти зірок" погіршилися у ході виборчої кампанії до Європейського парламенту. Зокрема, на виборах "Ліга Півночі" обійшла партнерів по коаліції з результатом у 34% голосів. Згодом з'явилися чутки про те, що лідер партії Маттео Сальвіні може відмовитися від коаліції.

За словами прем'єр-міністра, якщо партії не припинять свої суперечки - він готовий скласти свій мандат.

Нагадаємо, Європарламент оголосив результати виборів. Зі 751 місця в Європарламенті найбільшу кількість (178 місць) отримала Європейська народна партія (EPP), на другому місці - Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) - 152 місця, на третьому - Альянс лібералів і демократів для Європи (ALDE&R) зі 108 мандатами.

Зазначимо, дідер Соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес йде у відставку після провалу своєї політичної сили на виборах до Європарламенту.