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Лидер СДПГ уходит в отставку после провала кампании в Европарламент

Новости » Политика    02.06.2019 - 11:43
Лидер СДПГ уходит в отставку после провала кампании в Европарламент
Фото: Андреа Налес (wikipedia.org)

Андреа Налес покидает партию СДПГ и фракцию в Бундестаге

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес уходит в отставку после провала своей политической силы на выборах в Европарламент. Об этом она заявила журналистам в Берлине, передает DW.

Налес отметила, что решила уйти с постов главы партии СДПГ, а также фракции в немецком парламенте. По ее словам, в начале недели она сообщит о мотивах своего решения.

"Обсуждения внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии на выборах в Европарламент победил блок ХДС/ХСС, однако результат оказался провальным для так называемой большой коалиции с СДПГ. В частности, социал-демократы заняли третье место, получив около 15% голосов. Лидер партии Андреа Налес заявила, что обнародованные цифры были "невероятно разочаровывающими".

Отметим, вчера стало известно, что в Европарламенте лишили предварительной аккредитации депутатов из Испании. Данное решение связано с неясным статусом бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который прошел в Европарламент, однако до сих пор находится под следствием за сепаратизм.

 

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