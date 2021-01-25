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Премьер Италии собирает Кабмин. Завтра он подаст в отставку

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 26 января, состоится заседание

Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Италии.

Заседание назначено на 9:00 (8:00 по киевскому времени).

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бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, который возглавляет небольшую партию Viva Italia, заявил об отставке двух своих министров из правительства. Фактически он оставил руководящую коалицию без большинства в парламенте.

Предполагается, что отставка Конте может носить формальный характер, поскольку не исключается, что премьер получит новый мандат и возможность сформировать правительство, которое будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте.

Ранее сообщалось, что с 24 декабря в Италии действует общенациональный карантин. В стране закрыты бары, рестораны и магазины.

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