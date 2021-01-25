Премьер Италии собирает Кабмин. Завтра он подаст в отставку

Во вторник, 26 января, состоится заседание Совета министров Италии. На нем премьер-министр Джузеппе Конте объявит о своей отставке.
Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Италии.
Заседание назначено на 9:00 (8:00 по киевскому времени).
"Заседание Совета министров состоится завтра, во вторник, 26 января, во время которого премьер-министр Джузеппе Конте сообщит министрам о своем желании отправиться в Квиринальский дворец и подать в отставку", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что после заседания Конте отправится к президенту Италии Серджио Маттарелле.
Напомним, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, который возглавляет небольшую партию Viva Italia, заявил об отставке двух своих министров из правительства. Фактически он оставил руководящую коалицию без большинства в парламенте.
Предполагается, что отставка Конте может носить формальный характер, поскольку не исключается, что премьер получит новый мандат и возможность сформировать правительство, которое будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте.
Ранее сообщалось, что с 24 декабря в Италии действует общенациональный карантин. В стране закрыты бары, рестораны и магазины.