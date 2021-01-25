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Прем'єр Італії збирає Кабмін. Завтра він подасть у відставку

Рим, Понеділок 25 січня 2021 20:56
Прем'єр Італії збирає Кабмін. Завтра він подасть у відставку
Фото: Джузеппе Конте (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 26 січня, відбудеться засідання Ради міністрів Італії. На ньому прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосить про свою відставку.

Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Італії.

Засідання призначено на 9:00 (8:00 за київським часом).

"Засідання Ради міністрів відбудеться завтра, у вівторок, 26 січня, під час якого прем'єр-міністр Джузеппе Конте повідомить міністрам про своє бажання відправитися у Квирінальський палац і подати у відставку", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що після засідання Конте відправиться до президента Італії Серджіо Маттарелле.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, який очолює невелику партію Viva Italia, заявив про відставку двох своїх міністрів з уряду. Фактично він залишив керівну коаліцію без більшості в парламенті.

Передбачається, що відставка Конте може мати формальний характер, оскільки не виключається, що прем'єр отримає новий мандат і можливість сформувати уряд, який буде користуватися широкою підтримкою в парламенті.

Раніше повідомлялося, що з 24 грудня в Італії діє загальнонаціональний карантин. У країні закриті бари, ресторани і магазини.

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