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Прем'єр Італії закликав скасувати санкції ЄС проти Росії

Новини » Політика    25.10.2018 - 08:42
Фото: прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте (quirinale.it)
Фото: прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте (quirinale.it)

Конте вважає, що розбіжності через Україну "тривають дуже довго"

Італійський прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте в ході візиту до Росії закликав зняти санкції Євросоюзу проти РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Конте, Росія залишається важливим гравцем на світовій мапі. Він також запросив російського президента Володимира Путіна відвідати Італію і додав, що розбіжності між Євросоюзом і РФ через Україну "тривають занадто довго", і необхідно зняти санкції.

"Для Італії санкції не є метою. Вони є інструментом, який треба якомога швидше подолати", - зазначив Конте.

Він також підкреслив, що Італія готова ветувати продовження європейських санкцій в грудні.

Нагадаємо, раніше Конте запропонував повернути Росію до G8. Крім того, він визнав зв'язок між санкціями проти РФ і невиконанням нею мінських угод, але натякнув, що санкційна політика ЄС все одно має змінитися.

До цього Конте на саміті ЄС запропонував послабити санкції проти Росії і відновити фінансування малого та середнього приватного бізнесу в Росії.

 

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Теми: Санкції проти РФ
Новини України Російська ФедераціяІталіяСанкції
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