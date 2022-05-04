Премьер Италии призвал отказаться от права вето стран ЕС для эффективных санкций против России

Драги заявил в Европарламенте 3 мая, что Европа должна двигаться к "прагматическому федерализму", чтобы лучше подготовиться к решению вопросов экономики, энергетики, обороны и внешней политики.

"Если для этого потребуется начать процесс изменения договоров ЕС, мы должны его принять", - сказал Драги в Страсбурге.

Он заявил, что ЕС необходимо улучшить процесс принятия решений, чтобы отреагировать на нападение России, поставившее под вопрос мир на континенте.

"Мы должны преодолеть этот принцип единогласия, который ведет к логике вето, и двигаться к решениям, принимаемым квалифицированным большинством", - сказал Драги, назвав войну "кризисом безопасности, гуманитарным, энергетическим и экономическим".

Напомним, шестой пакет санкций ЕС будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российской нефти будет поэтапным.