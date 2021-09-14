Премьер Испании примет участие в переговорах с каталонскими властями
Глава правительства Испании Педро Санчес примет участие в переговорах с представителями каталонского кабмина по урегулированию регионального кризиса. Накануне сепаратисты организовали большую акцию за независимость региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Televisión Española.
Он уточнил, что переговоры намечены на среду.
"Я возглавлю делегацию правительства Испании", - добавил глава кабмина.
В конце июня текущего года Санчес провел встречу с главой кабмина региона Пере Арагонесом. По ее итогам лидер автономии выразил мнение, что каталонский политический кризис должен быть урегулирован путем диалога и переговоров с испанским правительством.
При этом Арагонес в очередной раз заявил о необходимости провести референдум о независимости региона, против которого выступает кабмин Испании.
Встреча Санчеса и Арагонеса прошла после того, как правительство Испании помиловало каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года.
Отметим, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Среди инициаторов референдума - тогдашний лидер Женералитата Каталонии Карлос Пучдемон. Правительство в Мадриде назвало референдум и его результаты неконституционными.
Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил к длительному тюремному заключению девятерых каталонских политиков, включая Пучдемона и общественных деятелей за попытку сепаратизма. Такое решение вызвало протесты в Каталонии.