Премьер Испании примет участие в переговорах с каталонскими властями

Фото: Премьер Испании заявил, что примет участие в переговорах с каталонскими властями (wikipedia org)

Глава правительства Испании Педро Санчес примет участие в переговорах с представителями каталонского кабмина по урегулированию регионального кризиса. Накануне сепаратисты организовали большую акцию за независимость региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Televisión Española.

Он уточнил, что переговоры намечены на среду. "Я возглавлю делегацию правительства Испании", - добавил глава кабмина. В конце июня текущего года Санчес провел встречу с главой кабмина региона Пере Арагонесом. По ее итогам лидер автономии выразил мнение, что каталонский политический кризис должен быть урегулирован путем диалога и переговоров с испанским правительством. При этом Арагонес в очередной раз заявил о необходимости провести референдум о независимости региона, против которого выступает кабмин Испании.