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Прем'єр Іспанії братиме участь у переговорах з каталонською владою

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Мадрид, Вівторок 14 вересня 2021 05:35
Прем'єр Іспанії братиме участь у переговорах з каталонською владою Фото: Прем'єр Іспанії заявив, що візьме участь у переговорах з каталонською владою (wikipedia org)
Автор: Артур Родивилов

Глава уряду Іспанії Педро Санчес візьме участь у переговорах з представниками каталонського кабміну щодо врегулювання регіональної кризи. Напередодні сепаратисти організували велику акцію за незалежність регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Televisión Española.

Він уточнив, що переговори намічені на середу.

"Я очолю делегацію уряду Іспанії", - додав глава Кабміну.

Наприкінці червня поточного року Санчес провів зустріч з главою кабміну регіону Пере Арагонесом. За її підсумками лідер автономії висловив думку, що каталонська політична криза має бути врегульована шляхом діалогу і переговорів з іспанським урядом.

При цьому Арагонес вкотре заявив про необхідність провести референдум про незалежність регіону, проти якого виступає кабмін Іспанії.

Зустріч Санчеса і Арагонеса відбулася після того, як уряд Іспанії помилувало каталонських політиків, засуджених за їхню роль в організації незаконного референдуму про незалежність регіону 2017 року.

Зазначимо, 1 жовтня 2017 року в Каталонії пройшов референдум про незалежність від Іспанії. Серед ініціаторів референдуму - тодішній лідер женералітату Каталонії Карлос Пучдемон. Уряд в Мадриді назвав референдум і його результати неконституційними.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків, включаючи Пучдемона і громадських діячів за спробу сепаратизму. Таке рішення викликало протести в Каталонії.

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