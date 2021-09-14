Прем'єр Іспанії братиме участь у переговорах з каталонською владою

Фото: Прем'єр Іспанії заявив, що візьме участь у переговорах з каталонською владою (wikipedia org)

Глава уряду Іспанії Педро Санчес візьме участь у переговорах з представниками каталонського кабміну щодо врегулювання регіональної кризи. Напередодні сепаратисти організували велику акцію за незалежність регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Televisión Española.

Він уточнив, що переговори намічені на середу. "Я очолю делегацію уряду Іспанії", - додав глава Кабміну. Наприкінці червня поточного року Санчес провів зустріч з главою кабміну регіону Пере Арагонесом. За її підсумками лідер автономії висловив думку, що каталонська політична криза має бути врегульована шляхом діалогу і переговорів з іспанським урядом. При цьому Арагонес вкотре заявив про необхідність провести референдум про незалежність регіону, проти якого виступає кабмін Іспанії.