Премьер Ирландии прибыл в Украину с визитом

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев. В ходе визита он проведет ряд встреч, призванных подтвердить солидарность Ирландии с украинскими властями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Народ Ирландии поддерживает Украину и ее народ перед лицом аморальной и неспровоцированной террористической войны России. Обстрелы и нападения на гражданское население являются ничем иным, как военными преступлениями, и я воспользуюсь своим визитом, чтобы выразить поддержку со стороны Ирландии попыткам привлечь к полной ответственности тех, кто стоит за этими нападениями", - заявил Мартин.
Он подчеркнул, что Ирландия будет оказывать поддержку Украине на пути к полноправному членству в ЕС.
"Дух и решимость украинского народа вдохновляют всех нас, и Ирландия будет оказывать всяческую поддержку на пути Украины к полноправному членству в ЕС, а также продолжать принимать и поддерживать гражданских лиц, спасающихся от этой войны", - добавил премьер.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пригласил ирландского премьера Михола Мартина посетить Украину.
Ранее сообщалось, что Ирландия заморозила активы на сумму 1,72 млрд евро, которые связывают с российскими физическими и юридическими лицами.