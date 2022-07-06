Прем'єр Ірландії прибув в Україну з візитом

"Народ Ірландії підтримує Україну та її народ перед обличчям аморальної і неспровокованої терористичної війни Росії. Обстріли і напади на цивільне населення є нічим іншим, як військовими злочинами, і я скористаюся своїм візитом, щоб висловити підтримку з боку Ірландії спробам притягнути до повної відповідальності тих, хто стоїть за цими нападами", - заявив Мартін.

Він підкреслив, що Ірландія надаватиме підтримку Україні на шляху до повноправного членства в ЄС.

"Дух і рішучість українського народу надихають всіх нас, і Ірландія буде надавати всіляку підтримку на шляху України до повноправного членства в ЄС, а також продовжувати приймати і підтримувати цивільних осіб, які рятуються від цієї війни", - додав прем'єр.