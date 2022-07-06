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Премьер Ирландии посетил Бородянку, Бучу и Ирпень

Фото: премьер Ирландии Михол Мартин посетил Бородянку, Бучу и Ирпень (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в ходе рабочего визита в Украину посетил Бородянку, Бучу и Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в Telegram.

"Михол Мартин своими глазами увидел разрушения, вызванные бомбардировками и целенаправленными атаками на гражданских во время вторжения и оккупации российскими войсками", - написал он, добавив, что ирландский премьер выразил поддержку Украине в непростое время.

Кулеба добавил, что сейчас в Ирландии находятся около 40 тысяч украинских беженцев.

Фото: премьер Ирландии Михол Мартин посетил Бородянку, Бучу и Ирпень (t.me/OleksiyKuleba)

Напомним, сегодня стало известно, что премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев.

Ранее президент Владимир Зеленский пригласил ирландского премьера посетить Украину.

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