Премьер Ирландии подал в отставку

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар 22 февраля объявил об отставке после парламентских выборов, в результате которых его партия Fine Gael не получила большинства в парламенте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Ирландский премьер-министр Лео Варадкар подал в отставку после неопределенного результата на недавних парламентских выборах в стране", - говорится в заявлении правительства.

Варадкар заявил об отставке во время 45-минутной встречи с президентом страны Майклом Хиггинсом.

Напомним, 8 февраля 2020 года в Ирландии состоялись досрочные парламентские выборы. 14 января премьер-министр Ирландии Лео Варадкар получил формальное одобрение президента на роспуск парламента и начало предвыборной кампании.

Варадкар выступил перед министрами на заседании правительства и объявил о своем решении. Позже он также проинформирует лидеров оппозиции. Поскольку Великобритания собирается покинуть Евросоюз 31 января, Варадкар и Мартин ранее заявляли, что выборы должны состояться до мая. Однако, требование Варадкара к Fianna Fáil о поддержке ряда дополнительных вопросов подняла перспективу досрочных выборов после того, как стороны не смогли согласовать короткую законодательную программу.