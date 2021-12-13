Премьер Хорватии обсудил с Косюком и Мазепой инвестклимат Украины

По словам Косюка, встреча с премьер-министром была очень продуктивной.

"Благодаря встрече я получил подтверждение, что Хорватия очень привлекательная страна для инвестиций. И это касается не только пищевой промышленности и птицеводства. Хорватия имеет большой инвестиционный потенциал в других секторах экономики", - сказал Косюк.

Он также добавил, что вместе с Игорем Мазепой и другими украинскими бизнесменами был одним из участников инициативы о том, что должна делать Украина для повышения свой привлекательности для иностранных инвесторов.

"Убежден, что Хорватия открыта для привлечения инвестиций именно так, как мы предлагали Украине. Хорватия будет все более и более привлекательной для инвестиций, потому что она находится на правильном пути", - отметил Косюк.

Он также отметил, что доволен бизнесом Perutnina Ptuj и Pipa. Сейчас вместе с субподрядчиками в Хорватии на предприятиях работает около 1,5 тыс. рабочих. По его словам, суммарный объем инвестиций в них составил сотни миллионов евро.

"Мы вложили значительные средства в оба завода в Птуе и Чаковце. Мы довольны результатами этих инвестиций и планируем инвестировать серьезные средства, как в повышение качества, так и в увеличение производственных мощностей. Я говорил об этом с премьер-министром Пленковичем, но также нас интересуют и другие сегменты экономики, такие как производство и переработка зерновых, овощей, продуктов питания, а также в туризм. Дело в том, что туристический сегмент в Хорватии будет расти еще больше, и спрос на продукты питания будет расти", - сказал Косюк, добавив, что пригласит своих коллег инвестировать в Хорватию.