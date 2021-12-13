Прем'єр Хорватії обговорив з Косюком та Мазепою інвестклімат України

За словами Косюка, зустріч із прем'єр-міністром була дуже продуктивною.

"Завдяки зустрічі я отримав підтвердження, що Хорватія є дуже привабливою країною для інвестицій. І це стосується не тільки харчової промисловості та птахівництва. Хорватія має великий інвестиційний потенціал в інших секторах економіки", - сказав Косюк.

Він також додав, що разом з Ігорем Мазепою та іншими українськими бізнесменами був одним із учасників ініціативи про те, що має робити Україна для підвищення своєї привабливості для іноземних інвесторів.

"Переконаний, що Хорватія відкрита для залучення інвестицій саме так, як ми пропонували Україні. Хорватія буде дедалі привабливішою для інвестицій, тому що вона знаходиться на правильному шляху", - зазначив Косюк.

Він також зазначив, що задоволений бізнесом Perutnina Ptuj та Pipa. Нині разом із субпідрядниками в Хорватії на підприємствах працює близько 1,5 тис. робітників. За його словами, сумарний обсяг інвестицій у них становив сотні мільйонів євро.

"Ми вклали значні кошти в обидва заводи в Птуї та Чаковці. Ми задоволені результатами цих інвестицій і плануємо інвестувати серйозні кошти, як у підвищення якості, так і збільшення виробничих потужностей. Я говорив про це з прем'єр-міністром Пленковичем, але також нас цікавлять і інші сегменти економіки, такі як виробництво та переробка зернових, овочів, продуктів харчування, а також у туризм. Справа в тому, що туристичний сегмент у Хорватії зростатиме ще більше, і попит на продукти харчування зростатиме", - сказав Косюк, додавши, що запросить своїх колег інвестувати у Хорватію.