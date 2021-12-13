ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер Хорватии обсудил с Косюком и Мазепой инвестклимат Украины

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 декабря 2021 14:44
Премьер Хорватии обсудил с Косюком и Мазепой инвестклимат Украины Фото: Пленкович обсудил с Косюком и Мазепой инвестклимат Украины (novac.jutarnji.hr)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович провел встречу с украинским предпринимателем Юрием Косюком и инвестбанкиром Игорем Мазепой вместе с почетным консулом Украины в Сплите Ивицей Пиричем на которой стороны обсудили вопросы инвестиционного климата страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на utarnji.

По словам Косюка, встреча с премьер-министром была очень продуктивной.

"Благодаря встрече я получил подтверждение, что Хорватия очень привлекательная страна для инвестиций. И это касается не только пищевой промышленности и птицеводства. Хорватия имеет большой инвестиционный потенциал в других секторах экономики", - сказал Косюк.

Он также добавил, что вместе с Игорем Мазепой и другими украинскими бизнесменами был одним из участников инициативы о том, что должна делать Украина для повышения свой привлекательности для иностранных инвесторов.

"Убежден, что Хорватия открыта для привлечения инвестиций именно так, как мы предлагали Украине. Хорватия будет все более и более привлекательной для инвестиций, потому что она находится на правильном пути", - отметил Косюк.

Он также отметил, что доволен бизнесом Perutnina Ptuj и Pipa. Сейчас вместе с субподрядчиками в Хорватии на предприятиях работает около 1,5 тыс. рабочих. По его словам, суммарный объем инвестиций в них составил сотни миллионов евро.

"Мы вложили значительные средства в оба завода в Птуе и Чаковце. Мы довольны результатами этих инвестиций и планируем инвестировать серьезные средства, как в повышение качества, так и в увеличение производственных мощностей. Я говорил об этом с премьер-министром Пленковичем, но также нас интересуют и другие сегменты экономики, такие как производство и переработка зерновых, овощей, продуктов питания, а также в туризм. Дело в том, что туристический сегмент в Хорватии будет расти еще больше, и спрос на продукты питания будет расти", - сказал Косюк, добавив, что пригласит своих коллег инвестировать в Хорватию.

Как сообщалось, австралийская European Lithium, чьи акции представлены на австралийской фондовой бирже (EUR:AU), намерена приобщиться к развитию и добыче лития на двух месторождениях в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
инвестиции в Украину
NEWS
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
DAILY
Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году