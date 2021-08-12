Премьер Греции назвал пожары в стране самой большой экологической катастрофой за десятилетие

Премьер-министр заявил, что опасность новых пожаров все еще существует.

"Нам удалось спасти жизнь, но мы потеряли леса и имущество. Это самая большая экологическая катастрофа последних нескольких десятилетий", - сказал Мицотакис.

К четвергу ситуация значительно улучшилась, и большинство крупных лесных пожаров пошли на спад.

"Сейчас середина августа, и ясно, что впереди нас ждут тяжелые дни, пока не закончится основной сезон, во время которого вспыхивают пожары", - сказал премьер.