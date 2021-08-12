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Прем'єр Греції назвав пожежі в країні найбільшою екологічною катастрофою за десятиліття

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав пожежі в країні найбільшою екологічною катастрофою за десятиліття. Влада зіштовхувалася з приблизно 100 активними пожежами кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

Прем'єр-міністр заявив, що небезпека нових пожеж все ще існує.

"Нам вдалося врятувати життя, але ми втратили ліси і майно. Це найбільша екологічна катастрофа останніх декількох десятиліть", - сказав Міцотакіс.

До четверга ситуація значно покращилася, і більшість великих лісових пожеж пішли на спад.

"Зараз середина серпня, і ясно, що попереду нас чекають важкі дні, доки не закінчиться основний сезон, під час якого спалахують пожежі", - сказав прем’єр.

Нагадаємо, прем'єр Греції вибачився перед жителями країни за невдачі в гасінні.

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ГреціяПожежа